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شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تجتمع بمؤسسات المجتمع المدني لإطلاعهم على الجاهزيه الفنية لإجراء الانتخابات

لجنة الانتخابات تجتمع بمؤسسات المجتمع المدني لإطلاعهم على الجاهزيه الفنية لإجراء الانتخابات
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
اجتمعت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الثلاثاء مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وذلك في مقرها العام بمدينة البيرة.

وأطلع رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر المجتمعين على جاهزية اللجنة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات، وتوجهات الرئيس محمود عباس بالدعوة لإجراء انتخابات تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية.

وأشار ناصر ، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، الى ان هذه الاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني والفصائل، تأتي في إطار حرص اللجنة ودورها في ضمان أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات، وتهدف الى الاستماع لمواقفهم وتوجهاتهم فيما يتعلق بالانتخابات المنوي اجرائها في الضفة الغربية-بما فيها القدس-وقطاع غزة.

من جهتها عبرت مؤسسات المجتمع المدني عن ضرورة استثمار الفرصة والضغط باتجاه اجراء الانتخابات العامة كحق دستوري من شأنه المساهمة في انهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية وعودة الحياة البرلمانية. كما أكد الحضور على دور مؤسسات المجتمع المدني في توفير إطار ضاغط لتفعيل حوار وطني بما يضمن اجراء ونجاح العملية الانتخابية، ولعب الدور المساند للجنة لتوفير البيئة والمناخ الذي يضمن حرية المشاركة في الانتخابات واحترام نتائجها.

هذا ومن المتوقع أن يتوجه وفد من لجنة الانتخابات برئاسة الدكتور حنا ناصر الى قطاع غزة في وقت لاحق، لعقد اجتماعات مماثلة مع قيادة حركة حماس وممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني في القطاع لنفس الغرض.

 



 

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