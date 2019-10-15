الأجهزة الأمنية تُنهي استعدادتها للقاء الكروي بين المنتخبين السعودي والفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أنهت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمختلف أذرعها، التحضيرات اللازمة من أجل تأمين اللقاء الكروي المهم، الذي سيجمع عصر اليوم المنتخب الفلسطيني (الفدائي) بالمنتخب السعودي (الأخضر) وذلك لتأمين وتسهيل دخول المشجعين إلى أرض ملعب فيصل الحسيني، والخروج منه، وكذلك من أجل متابعة المبارة بإجواء مريحة ودون أي إعاقات أو تعطيل للجماهير أو لسكان منطقة الرام، التي سيتم فيها لعب المباراة.



فمن المتوقع، أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً رسمياً وشعبياً كبيراً لتشجيع ومساندة منتخبنا الفلسطيني في هذه المباراة المهمة من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.



في هذا السياق، أكد الناطق بإسم وزارة الداخلية، العميد الدكتور غسان نمر، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه على ضرورة تعاون الجماهير مع الإخوة في جهاز الشرطة الفلسطينية ضمن خطوط السير التي تم تجهيزها لتخفيف إعاقات السير، التي قد تحدث في منطقة الرام وضرورة الإلتزام بالمواقف المخصصة لإصطفاف المركبات التي تم التخطيط لها مسبقاً، وذلك من أجل إنجاح هذه المهمة بالتعاون بين كافة الأطراف.



كما ثمن نمر دور كافة الأجهزة الأمنية، التي تشارك في تأمين هذ الحدث من خلال تكامل العمل، الذي من شأنه أن يعطي الحقيقة للمؤسسات الفلسطينية، التي تعمل وتتناغم في كل الأحداث الفلسطينية الداخلية.



وأهاب نمر بالمشجعين والمواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية والتحلي بالأخلاق الرياضية خلال المبارة، مساهمة من الجميع في إتمام الفعالية الرياضية على أكمل وجه.