أبو عمرو: القيادة الفلسطينية جادة في إجراء الانتخابات التشريعية تليها الرئاسية





جاء ذلك، في لقاء عقده أبو عمرو، مع الممثل الهولندي لدى دولة فلسطين كيس فان بار، والقنصل السويدي العام جيسيكا ألووسون، حيث أطلعه على آخر التطورات السياسية، خاصة قرار القيادة إجراء الانتخابات العامة.



وبحث أبو عمرو مع الجانبين، في لقاءين منفصلين، عقدا في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون، مؤكداً جدية القيادة الفلسطينية في إجراء الانتخابات التشريعية تليها الرئاسية، وأهمية إجرائها، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس دائرة العلاقات الدولية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو: إن القيادة الفلسطينية جادة في إجراء الانتخابات التشريعية تليها الرئاسية.