الشاباك سيُعيد التحقيق مع الأسير عربيد عقب خروجه من المشفى
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات، قامت بتمديد اعتقال الأسير سامر عربيد، الذي لا يزال يتلقى العلاج في مستشفى (هداسا) بالقدس المحتلة.
وقالت: إن الشاباك أعلن أنه سيقوم بنقل العربيد فور تماثله للشفاء إلى مركز تحقيق المسكوبية؛ لاستكمال ملف التحقيق معه.
وفي السياق، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من إعادة عربيد إلى التحقيق، حيث يعاني من عدة أمور خطيرة في جسده وخاصة تهتك في الرئتين وفشل كلوي وانخفاض في دقات القلب، بعد تعرضه للتحقيق العسكري ومشارفته على الموت.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم: إن الشاباك ينوي إعدام عربيد مع سبق الإصرار وقتله بدم بارد.
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات، قامت بتمديد اعتقال الأسير سامر عربيد، الذي لا يزال يتلقى العلاج في مستشفى (هداسا) بالقدس المحتلة.
وقالت: إن الشاباك أعلن أنه سيقوم بنقل العربيد فور تماثله للشفاء إلى مركز تحقيق المسكوبية؛ لاستكمال ملف التحقيق معه.
وفي السياق، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من إعادة عربيد إلى التحقيق، حيث يعاني من عدة أمور خطيرة في جسده وخاصة تهتك في الرئتين وفشل كلوي وانخفاض في دقات القلب، بعد تعرضه للتحقيق العسكري ومشارفته على الموت.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم: إن الشاباك ينوي إعدام عربيد مع سبق الإصرار وقتله بدم بارد.
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