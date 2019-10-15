الإعلام الإسرائيلي: الأسير سامر عربيد يَستعيد وعيه

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الأسير سامر عربيد، والذي أعلنت سلطات الاحتلال قبل عدة أسابيع اعتقاله، بزعم تنفيذ عملية (دوليب)، استعاد وعيه بالكامل.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إنه جاء من مستشفى (هداسا) في القدس، أن عربيد استعاد وعيه بالكامل، ويتوقع أن تتم إعادته إلى جهاز الأمن العام (شاباك) قريبًا لمواصلة التحقيق.



يشار إلى أن سلطات الاحتلال، تزعم بأن عربيد هو من نفذ عملية (دوليب) قرب رام الله، في 23 من آب/ أغسطس الماضي، والتي أدت إلى مقتل إسرائيلية، وإصابة آخر، في تفجير عبوة ناسفة.





وتقول هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن عربيد نقل إلى المستشفى، بعد تعرضه للتعذيب من قبل أجهزة الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن