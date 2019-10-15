حماس: مُشاركة الفلسطينيين بإطفاء الحرائق دليل على الأخوّة الفلسطينية اللبنانية الراسخة





وأضافت حماس في تصريح وصل "دنيا الوطن": إننا نعتبر ما قامت به الجمعيات الفلسطينية دليلاً واضحاً على الأخوّة الفلسطينية اللبنانية المترسّخة في ضمير أبناء شعبنا الفلسطيني وأشقائنا اللبنانيين على حدّ سواء.



وأكدت إن ما جرى يعيدنا إلى مواقف وتضحيات مشتركة للشعبين، خصوصاً عند تعرّض لبنان لاعتداء أو ملمّات.





وقالت الحركة: نظراً للتاريخ والثقافة واللغة والعاطفة المشتركة، فإن الفلسطينيين في لبنان معنيون بسلامة وازدهار لبنان وشعبه، وحريصون على ألا يصيبه مكروه، وهذا الشعور الإنساني النبيل كان مصاحباً للجمعيات الفلسطينية، التي جاءت من المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وأكدت على هذه المعاني السامية.



وختمت: إننا في حركة (حماس) ندعو الله أن يساعد لبنان بتجاوز هذه المحنة، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحمي لبنان وشعبه من الأذى، وأن يحفظ الأخوة الفلسطينية اللبنانية.

رام الله - دنيا الوطنحيت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية في لبنان، التي هرعت مباشرة لمحاولة إطفاء الحرائق، التي اندلعت في عدد من المناطق اللبنانية، جنباً إلى جنب مع أشقائهم اللبنانيين.