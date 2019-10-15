(منظمة عربية) ترحب بتصريحات الرئيس التونسى باعتبار التطبيع مع اسرائيل "خيانة عظمى"





رام الله - دنيا الوطنرحبت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا بفوز الرئيس التونسى الجديد قيس سعيد برئلسة الجمهورية التونسية وهنات كل الشعب لتونسى بفوز السعيد كما اعربت المنظمة عن دعم الرئيس قيس السعيد فى محاربة التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلى واعتبار التطبيع جريمة خيانة عظمىوطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى، عبر تصريح وصل "دنيا الوطن" كافة اطياف الشعب التونسى بدعم الرئيس قيس السعيد بسبب مواقفه الوطنية الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة واعتباره للتطبيع مع اسرائيل جريمة خيانة عظمىودعت المنظمة كافة الشعوب العربية باعتبار التطبيع مع اسرائيل جريمةخيانة عظمى ورفض كافة اشكال التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلىواوصى السياسى المصرى عادل السامولى الرئيس التونسى قيس السعيد بدعم حق الشعب الصحراوي و الصحراء الغربية المحتلة.واشار ان القضية الصحراوية يجب أن تكون من أولويات السيد قيس سعيد تماما مثل حرصه على دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية التي هي قضية احتلال بالأساس.