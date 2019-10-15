شؤون فلسطينية

وزير النقل يُعلن البدء بتركيب كاميرات مراقبة داخل مركبات تدريب السياقة

وزير النقل يُعلن البدء بتركيب كاميرات مراقبة داخل مركبات تدريب السياقة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق وزير النقل والمواصلات، عاصم سالم، صباح اليوم الثلاثاء، من مدينة نابلس، مشروع الوزارة الخاص بتركيب كاميرات مراقبة داخل مركبات تدريب السياقة، مؤكداً أن هذا المشروع، يأتي في وقت تعمل به الوزارة على تطوير عملها وخدماتها المقدمة للجمهور، ورفع كفاءة موظفيها بما ينسجم ورؤية الوزارة بتنظيم قطاع النقل والمواصلات وتطويره، والنهوض به من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

كما أكد الوزير في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا المشروع، والذي انطلق من مدينة نابلس كبداية لتعميمه في كافة محافظات الوطن، نسعى من خلاله لضمان حق الطالب والفاحص على حدٍ سواء، حيث أصبح بالإمكان مراجعة كافة الامتحانات العملية لضمان ضبط الجودة والالتزام بالتعليمات والقوانين، وإجراءات منح رخص القيادة.

من جانبه، فقد أكد مديرعام سلطة الترخيص يحيى عكوبة، أن هذا المشروع يأتي تتويجاً للعديد من الاجتماعات واللجان المشكلة لتطوير خدمات الوزارة إنفاذاً لتعليمات الوزير، وبتظافر جهود كافة الشركاء، ومن ضمنهم نقابات أصحاب مدارس السياقة.

وأضاف عكوبة، أن تركيب الكاميرات في مركبات تدريب السياقة يزيد من قدرتنا على مراقبة وضبط عملية منح رخص القيادة وفق الأنظمة والقوانين، ويحمي حق الطالب بالحصول على فرص متكافئة إنسجاماً مع معايير النزاهة والشفافية.

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