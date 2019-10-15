قيادي بالجهاد الإسلامي يكشف تفاصيل زيارة وفد حركته لمصر





وقال المدلل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الوفد يضم الأمين العام للجهاد الإسلامي، زياد النخالة، وأعضاء المكتب السياسي، محمد الهندي، ونافذ عزام، وخالد البطش، لافتاً إلى أن الزيارة، جاءت بدعوة من مصر لمناقشة عدد من الملفات الفلسطينية.





وأوضح المدلل، أن الوفد سيناقش تطوير العلاقات الثنائية بين الحركة ومصر، إلى جانب الأوضاع المعيشية لأهالي قطاع غزة، وسبل تخفيف الحصار الإسرائيلي عن القطاع.





وأضاف المدلل: "سيبحث الوفد مع المسؤولين المصريين معاناة الشعب الفلسطيني، وسبل كسر الحصار الذي مر عليه سنوات، إلى جانب التخفيف من معاناة المسافرين عبر معبر رفح البري".





وأشار المدلل، إلى أن الوفد سيبحث قضايا عناصر الجهاد الإسلامي المحتجزين في مصر، مبيناً أن الوفد سيبحث سبل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إجراءات كسر الحصار عن قطاع غزة.





يذكر، أن وفداً من الجهاد الإسلامي، برئاسة زياد النخالة الأمين العام للجهاد، وصل إلى القاهرة، وذلك بدعوة رسمية من السلطات المصرية.

خاص دنيا الوطنكشف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، تفاصيل زيارة وفد حركته إلى العاصمة المصرية (القاهرة)، والتي بدأت أمس الاثنين، بدعوة رسمية من مصر.