المواصلات: سيتم إضافة صفة الضابطية القضائية لموظفي الوزارة على الطرق

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خاص دنيا الوطن

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، أمس الاثنين، المصادقة على التنسيب للرئيس بقرار بقانون معدل لقانون المرور، لتعزيز ممارسة وزارة النقل والمواصلات لاختصاصها وضبط المخالفين.



وقال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، موسى رحال: إن القرار يعني إضافة صفة الضابطية القضائية لموظفي الوزارة المختصين بالتفتيش على مهن المواصلات بكافة أفرعها وأنواعها، إضافة لموظفي السلامة على الطرق، وهؤلاء أشخاص فنيون مهمتهم الفحص.



وأكد رحال لـ"دنيا الوطن"، أن المُخالفين الذين قصدهم مجلس الوزراء، هم الذين يخالفون أنظمة المرور والسلامة على الطرق، وأيضًا الكراجات غير المُرخصة، ومستخدمو الرصيف بشكل غير قانوني، ومن يسير بمركبات غير رسمية "مشطوبة"، إضافة للمركبات المخالفة غير المرخصة وليست مؤمنة، وأيضًا المركبات المُهترئة غير الصالحة الاستخدام.



وأوضح أنه تم رصد العديد من المخالفات مؤخرًا، كان أهمها تحميل ركاب زيادة عن المسموح، وهذا يتسبب بإشكاليات على الطرق، بما في ذلك حوادث السير.