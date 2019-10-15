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شاهد: حرائق في مناطق متفرقة من لبنان وعون يُطالب بفتح تحقيق

شاهد: حرائق في مناطق متفرقة من لبنان وعون يُطالب بفتح تحقيق
رام الله - دنيا الوطن
تتواصل في لبنان ردود الفعل المختلفة، إزاء الحرائق التي شبت في مناطق متفرقة من البلاد، يوم الاثنين، وصباح الثلاثاء، وأثارت غضباً كبيراً من قبل شرائح واسعة من المجتمع اللبناني.

وأوعز رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، إلى "المعنيين بوجوب تقديم مساعدات عاجلة إلى المواطنين، الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم المحاصرة بالنار، وتقديم الإسعافات اللازمة ومعالجة المصابين من السكان أو من الذين يُكافحون النار".

وطلب عون وفق وكالة الأنباء اللبنانية، بفتح تحقيق في الأسباب التي أدت لتوقف طائرات الإنقاذ وإطفاء الحرائق "سيكورسكي" عن العمل منذ سنوات، وتحديد المسؤولية، كما طلب إجراء كشف سريع على الطائرات الثلاث والإسراع بتأمين قطع الغيار اللازمة لها".

كما أكد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إذا "كان الحريق مفتعلاً فهناك من سيدفع الثمن، ولا أضرار جسدية حتى الساعة والأضرار المادية سنعوضها".

وأكد أن "كل الأجهزة تعمل من دون استثناء، ولا بد من فتح تحقيق في ملابسات الحرائق وأسبابها"، مضيفاً: اتصلنا بالأوروبيين، ومن المفترض أن تصلنا وسائل للمساعدة خلال أربع ساعات، ونشكر كل الأجهزة على جهودها.

وشهد لبنان أمس الاثنين، اندلاع عدد كبير من الحرائق، نشبت في أكثر من منطقة، جراء ارتفاع درجات الحرارة واشتداد سرعة الريح، حيث غطت سحب الدخان معظم الأجواء اللبنانية.

وحسب ما أفاد الدفاع المدني اللبناني، فقد تم تسجيل 105 حرائق بمختلف المناطق اللبنانية خلال 24 ساعة، ولا يزال بعضها قيد المعالجة ولا ضحايا حتى الساعة.

وسجّلت بلدة "المشرف" في "الشوف" جبل لبنان، حريقاً هائلاً انتشر بسرعة بفعل الريح، ما تسبب بتهديد المنازل والمدارس، ما استدعى تدخل 15 فريقاً من الدفاع المدني، حيث يواصل عشرات العناصر عملهم على إخماد الحريق رغم الظروف الصعبة، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأكدت وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، أن هذه الطائرات باشرت عملها، مشيرة إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات في السراي الحكومي، وأخرى متنقلة على الأرض في بلدة المشرف لمتابعة عملية إخماد الحرائق.

وطالت النيران قرية "الدبية" التابعة لمحافظة جبال لبنان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، واقتربت من المنازل، وتسببت بانفجار خط التوتر العالي، كما نشبت حرائق في بلدات "بريح" و"الفوارة" و"كفرحيم" المجاورة.

كما اندلع حريق في أحراج مزرعة "يشوع" و"قرنة الحمرا" و"زكريت" في قضاء المتن جبل لبنان، وعمل عناصر الدفاع المدني على تطويقه، حيث اقتربت ألسنة النيران من المنازل وهددت السكان.


 



 



 


 


وفي شمال البلاد، نشب حريق في جبل بلدة النفيسة في "عكار"، وامتد بسبب سرعة الرياح إلى أراضي بلدتي "مشحا" و"الشيخ محمد"، مهدداً المنازل، لكن فرق الانقاذ تمكنت من إخماد الحريق الذي أتى على مساحات كبيرة من أشجار الزيتون المثمرة، بعد ست ساعات من العمل المتواصل.

وتسببت الحرائق المتنقلة في لبنان، بإصابة خمسة عناصر من الدفاع المدني خلال عملهم على إخماد النيران.






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