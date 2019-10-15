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بالتفاصيل.. رسالة من ولي العهد السعودي للرئيس التونسي الجديد

بالتفاصيل.. رسالة من ولي العهد السعودي للرئيس التونسي الجديد
ولي العهد السعودي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء السعودية (واس): إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعث برقية تهنئة للرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت الوكالة، أن ولي العهد، أعرب عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه رسالة إلى قيس سعيد، هنأه فيها على ثقة الشعب التونسي به، وانتخابه رئيساً للبلاد.

وعبر الملك سلمان، خلال اتصال هاتفي مع قيس سعيد، عن "تمنياته الصادقة للرئيس التونسي الجديد بالتوفيق، ولشعب تونس الشقيق التقدم والازدهار"، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأكدت هيئة الانتخابات التونسية، أمس الاثنين، أن قيس سعيد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي، بنسبة 72.71 % من إجمالي عدد المصوتين.

وأعلنت الهيئة رسمياً فوز قيس سعيد برئاسة البلاد بنسبة 72.71%، من أصوات الناخبين مقابل 27.29%، لمنافسه نبيل القروي، الذي أقر بهزيمته في الانتخابات.

وقالت هيئة الانتخابات: إن نسبة إقبال الناخبين بلغت 55%، وحصل سعيد على عدد أصوات يفوق بكثير ما حصل عليه كل البرلمان المنتخب الأسبوع الماضي.

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