الحسيني يُحذر من تداعيات الهجمة الإسرائيلية الشرسة بحق المسجد الأقصى المبارك

عدنان الحسيني عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

حذّر عدنان الحسيني، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، من مخاطر وتداعيات توالي الهجمات الشرسة التي تقوم قطعان المستوطنين بحمايه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين والمقدسيين من الدخول إليه والصلاة فيه، وذلك لفتح الطريق لمئات من قطعان المستوطنين وطلاب من منظمات الهيكل المزعوم وناشطين من منظمات استيطانية، من اقتحام باحات المسجد الاقصى المبارك وتدنيسه وإقامة شعائرهم التلمودية، وذلك بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية أو بـ "العرش" اليهودي.



واعتبر الحسيني في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك من سلسلة اقتحامات وانتهاكات، واستباحة متواصلة من قبل عصابات المستوطنيين المتطرفين، تحت حماية وغطاء من شرطة الاحتلال، والاعتداء على المصلين والمرابطين في المسجد الاقصى المبارك، تستدعي مزيداً من الرباط والتواجد لحماية المكان والحفاظ على قدسيته التي يريد الاحتلال استباحته بشكل دائم، محذراً من خطورة دعوة "منظمات الهيكل" أنصارها من اليهود إلى الصعود إلى ما يسمى "جبل الهيكل" وإقامة صلوات تلمودية في ساحات الحرم.



واستهجن الحسيني، تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، التي وعد فيها بإعطاء "حريّة عبادة" لليهود في المسجد الأقصى قريباً، قائلاً: إن هذه التصريحات تفتقد للأهلية السياسية والأمنية، واصفاً إياها بالتحريضية ضد المسجد الاقصى المبارك، وبالسلوك العنصري، الذي سيدفع المنطقة برمتها إلى دوامة عنف لا تحمد عقباها، جراء هذا النهج الإسرائيلي المتطرف والعنصري، مشيراً إلى أن الأمور تزاد خطورة على المسجد الأقصى، وكما ذكرنا وحذرنا سابقاً فإن هناك مخططاً إسرائيلياً لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زماناً ومكاناً.



ودعا الحسيني، منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات العربية والإسلامية والدولة؛ للتداعي لمناقشة الأوضاع الخطيرة والمتفجرة في المدينة المقدسة، وفي المسجد الأقصى المبارك والوقوف على هذه الانتهاكات ومخاطرها على عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.