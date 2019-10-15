دولي

أمريكا تدرس سحب الأسلحة النووية من تركيا

أمريكا تدرس سحب الأسلحة النووية من تركيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية: إن ممثلين عن وزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة الطاقة، ناقشوا إمكانية سحب الأسلحة النووية الأمريكية من قاعدة جوية في تركيا.

وحسب الصحيفة، فقد درس المسؤولون خيار سحب 50 ​​سلاحاً من قاعدة (إنجرليك) العسكرية في مقاطعة أضنة بجنوب تركيا، وقد استخدمت القوات الجوية الأمريكية والتركية القاعدة الجوية لفترة طويلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأسلحة الأمريكية، التي يتم نشرها الآن في القاعدة، كانت في الواقع "رهائن" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا، أن العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية، ومسلحو تنظيم الدولة، وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

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