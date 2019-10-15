شؤون فلسطينية

أحمد بحر يُناشد الملك سلمان الإفراج عن قيادات حماس المعتقلين بالسعودية

أحمد بحر يُناشد الملك سلمان الإفراج عن قيادات حماس المعتقلين بالسعودية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
ناشد القيادي في حركة حماس، أحمد بحر، الملك سلمان بن عبد العزيز، بضرورة الإفراج عن قيادات حركة حماس المعتقلين بالسعودية، مشدداً على أنهم لم يخالفوا القوانين السعودية.

جاء ذلك، خلال استقباله في مكتبه، صباح اليوم الثلاثاء، وفداً يمثل عائلات المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، حيث تقدم الوفد الدكتور عبد الماجد الخضري، شقيق الدكتور محمد صالح الخضري، المعتقل بالسعودية منذ بضعة شهور.

وحضر اللقاء القيادات بالحركة: يونس الأسطل، محمد  فرج الغول، مروان أبو راس، وأحمد أبو حلبية، بالإضافة لأمين عام المجلس  التشريعي، الدكتور نافذ المدهون، حيث أوضح بحر أن بعضهم يعيش في المملكة منذ عشرات السنين دون أن تسجل بحقهم أي مخالفة تذكر.

وأشار بحر، إلى أن الدكتور محمد صالح الخضري، معتقل بالسعودية منذ عدة  شهور، رغم أنه تجاوز الثمانين من عمره، ويُعاني من عدة أمراض مزمنة، داعياً السلطات السعودية للإفراج عنه بشكل عاجل؛ نظراً لمرضه وسنه وحالته الإنسانية، مطالباً بالإفراج عن كل المعتقلين بالسعودية.

بدوره، أوضح الدكتور الخضري، أن المملكة العربية السعودية تعتقل العشرات من الفلسطينيين بسجونها المختلفة والمنتشرة في شتى أنحاء المملكة، وأن هناك تجمعاً يضم ممثلين عن عائلاتهم تمت بلورته. 

وأشار إلى أن التجمع ينوي تنظيم العديد من الفعاليات الشعبية، والوقفات الاحتجاجية أمام المؤسسات الحقوقية والدولية، بهدف تنبيه الرأي العام لمأساتهم المستمرة منذ شهور.

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