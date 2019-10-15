جثتها متحللة.. "دنيا الوطن" تكشف تفاصيل مثيرة لقضية وفاة سيدة ببيت لاهيا

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

كشف العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، تفاصيل جديدة حول وفاة السيدة (ا، ن)، (30 عاماً)، والتي عثر على جثتها "متحللة"، أمس الاثنين، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وأفاد البطنيجي، لـ "دنيا الوطن"، أن والدها (و، ن)، اعترف بأنه دفن ابنته، مشيراً إلى أنه ادعى خلال التحقيقات، بأنها كانت تتعاطى الحبوب بنية الانتحار، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن عملية دفن السيدة كانت داخل المنزل.



وقال البطنيجي: "السيدة لديها أربعة إخوة، ولا يوجد بينهم متورط في القضية، حيث إن السيدة مطلقة، ولديها عدة أبناء"، مضيفاً: "يبدو أن هناك مشكلة داخلية في المنزل، حيث ادعى والدها بأنها كانت على علاقة مع أحد الأشخاص"، مستبعداً في الوقت ذاته أن يكون السبب ما يسمى بـ "خلفية الشرف".



وحول تأخر سبب الإبلاغ عن اختفائها منذ يوم 17 من الشهر الماضي، أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن والدها ادعى خلال التحقيق، أن السيدة كانت مسافرة مع والدتها إلى الأردن.



وأشار إلى أنه تلقى معلومة، بأن السيدة لم تغادر قطاع غزة، ومن هنا بدأت الشرطة بالتحري، حيث تم اقتحام البيت وتفتيشه، واعتقال الوالد.