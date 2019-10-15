بلدية بيت حانون: ظاهرة البعوض في شمال القطاع مصدرها أحواض القرية البدوية

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خاص دنيا الوطن

أكد رئيس بلدية بيت حانون، محمد الكفارنة، أن ظاهرة انتشار البعوض في شمال قطاع غزة، مصدره أحواض القرية البدوية، مبينًا أن هنالك إجراءات مُتبعة تهدف للقضاء على هذه الظاهرة.



وقال الكفارنة لـ"دنيا الوطن": إنه يوجد اتفاق بين كل بلديات شمال قطاع غزة، "بيت حانون، وجباليا، وبيت لاهيا، وأم النصر" بخصوص رش البعوض بشكل أسبوعي، مشيرًا إلى أنه في الماضي كان يتم رش بعض المواد للقضاء على البعوض، لكن سلطة جودة البيئة عممت على كل البلديات، بأن هذه المواد سامة، وتؤثر على صحة المواطنين.



وأوضح أن البلديات، تُعاني من عدم إدخال المواد القاتلة للبعوض من الجانب الإسرائيلي، إلا مرة كل ثلاثة أشهر، ولا تكفي البلديات التي تستهلكها بسبب ندرتها، لذا المطلوب الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل إدخال هذه المادة بشكل دوري.