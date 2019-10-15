الحكومة: قضية موظفي تفريغات 2005 في طريقها للحل النهائي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، "أن قضية موظفي تفريغات 2005، سيتم حلها بشكل نهائي، لكنّها إشكالية قديمة وتحتاج لوقت وجهد"، مُضيفًا أنّ "الموظفين الذي كانوا إلى جانب الحكومة في حالة العسر، الحكومة ستكون إلى جانبهم في حالة اليسر، وانتهاء الأزمة المالية".
وعند سؤاله عن نصيب قطاع غزة من الرواتب الكاملة التي أعلنت عنها الحكومة، قال ملحم، وفق تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "بيان وزارة المالية كان واضحًا، هذه الأمور الفنية من شأن الوزارة".
وأكد على ضرورة عودة لجنة تحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة إلى عملها، سعيًا لحل جميع القضايا والإشكاليات في ملف الموظفين.
وقال ملحم: إنّه "لا بديل عن عمل لجنة تحديث البيانات في غزة، ونحن نسعى لإنصاف جميع الفئات، وحل مختلف الإشكاليات".
وفي سياق آخر، أوضح ملحم، أن زيارة الوفد الوزاري لمصر كانت ناجحة بشكل كبير، وهذا النجاح سينعكس بشكل إيجابي على أبعاد اقتصادية عدة.
أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، "أن قضية موظفي تفريغات 2005، سيتم حلها بشكل نهائي، لكنّها إشكالية قديمة وتحتاج لوقت وجهد"، مُضيفًا أنّ "الموظفين الذي كانوا إلى جانب الحكومة في حالة العسر، الحكومة ستكون إلى جانبهم في حالة اليسر، وانتهاء الأزمة المالية".
وعند سؤاله عن نصيب قطاع غزة من الرواتب الكاملة التي أعلنت عنها الحكومة، قال ملحم، وفق تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "بيان وزارة المالية كان واضحًا، هذه الأمور الفنية من شأن الوزارة".
وأكد على ضرورة عودة لجنة تحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة إلى عملها، سعيًا لحل جميع القضايا والإشكاليات في ملف الموظفين.
وقال ملحم: إنّه "لا بديل عن عمل لجنة تحديث البيانات في غزة، ونحن نسعى لإنصاف جميع الفئات، وحل مختلف الإشكاليات".
وفي سياق آخر، أوضح ملحم، أن زيارة الوفد الوزاري لمصر كانت ناجحة بشكل كبير، وهذا النجاح سينعكس بشكل إيجابي على أبعاد اقتصادية عدة.
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