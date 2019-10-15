بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.
وقالت الوزارة: إن السفر للمتبقي من الحافلة 15، بالإضافة إلى الحافلتين 16، 17 من كشف (10/2).
وطالبت الوزارة بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد صباح غد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
ودعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.
وقالت الوزارة: إن السفر للمتبقي من الحافلة 15، بالإضافة إلى الحافلتين 16، 17 من كشف (10/2).
وطالبت الوزارة بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد صباح غد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
ودعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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