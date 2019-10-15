مستوطنون يُهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة شرق بيت لحم

مستوطنون يعتدون على سيارة

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين بالحجارة شرق بيت لحم، وألحقوا أضراراً بإحداها.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن مركبة المواطن حازم جمال التميمي من الخليل، تضررت بعد رشقها بالحجارة من قبل المستوطنين.



الجدير ذكره، أن مناطق شرق بيت لحم، تتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين.