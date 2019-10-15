حماس تُعلّق على تصريحات اشكنازي بشأن استبعاد خيار القضاء على الحركة

أشكنازي بين أعضاء حزب أزرق أبيض

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خاص دنيا الوطن

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم اليوم الثلاثاء: إن بسالة المقاومة الفلسطينية، والروح الفدائية لمقاتليها، وتوحدها في الميدان، والتفاف جماهير شعبنا حول خياراتها، فرض غزة كتحدٍ استراتيجي على جيش الاحتلال.



جاء ذلك، في تعليقه على تصريحات لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، العضو في حزب (أزرق أبيض)، غابي اشكنازي.



وكشف أشكنازي قبل عدة أيام خلال مقابلة مع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن "المستويين السياسي والعسكري ناقشا خلال حرب 2008-2009، خططًا للقضاء على حماس، وحين استعرضنا الثمن والتبعات، وما سيحدث في اليوم التالي للحرب، رأينا أن الحماسة تتراجع، وتعريف الهدف من الحرب تقلص، حتى انحصر في تغيير الواقع الأمني بتوجيه ضربة شديدة لحماس".



وقال قاسم في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن إقرار اشكنازي بتراجع قيادة الاحتلال السياسية عن هدف إسقاط الحركة في غزة نتيجة الرؤية التي قدمها جيش الاحتلال بأنه لا يمكن هزيمة المقاومة في قطاع غزة هو إقرار جديد بقدرة المقاومة على منع الاحتلال من تحقيق أهدافه.



وأضاف: أن خيار المقاومة هو الصائب وأكبر دليل على ذلك، عجز الاحتلال المتواصل أمامها في قطاع غزة، مشدداً على أن قوى المقاومة ستواصل مراكمة القوة ضد الاحتلال، وهي التي ستكتب نهاية هذا الاحتلال لأرضنا ومقدساتنا.