نتنياهو يطلب رسمياً من بوتين العفو عن إسرائيلية مسجونة بموسكو

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيقدم اليوم الثلاثاء، طلباً رسمياً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إسرائيلية مسجونة بموسكو.





وأوضحت الصحيفة، أن نتنياهو سيطلب من بوتين منح العفو عن الإسرائيلية نعما يسسخر، وهي إسرائيليّة- أميركيّة حكمت محكمة روسية عليها بالسجن سبع سنوات ونصف لحيازتها 9,6 غرامات من الحشيش، بعد اعتقالها في مطار موسكو في نيسان/ أبريل الماضي.

رام الله - دنيا الوطن