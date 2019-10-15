الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ومستوطنون يعتدون على مواطنة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين في الضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية، أنّ جيش الاحتلال، اعتقل أربعة مواطنين، من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، واقتادهم إلى مراكز التحقيق الخاصة به، وعرف من بين المعتقلين: محمود علي زهران من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله.



وفي السياق، اعتدى عدد من المستوطنين مساء أمس الاثنين، على مواطنة في خربة أم المراجم التابعة لقرية دوما جنوب نابلس.



وأوضحت مصادر، أن مستوطنين، اعتدوا على المواطنة زبدة مسلم (35 عاماً)، في خربة أم المراجم، ورشوها بغاز الفلفل، حيث جرى نقلها إلى طوارئ حوارة لتقديم العلاج اللازم لها.