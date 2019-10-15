مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم





رام الله - دنيا الوطناقتحم قرابة 300 مستوطن منذ ساعات صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، منذ صباح اليوم.وأفادت مصادر محلية، أنّ مجموعات متطرفة، دعت لاقتحام ساحات الأقصى، بحجة الأعياد اليهودية، ولبى الدعوة (300) مستوطن إلى الآن، حيثُ تجمعوا أمام بوابات الأقصى، واقتحموا ساحاته، برفقة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأشارت المصادر إلى أنّ مجموعات أخرى من المتطرفين المستوطنين، تتجهز لاقتحام الأقصى.