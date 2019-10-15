الضحية رقم (20).. مراكز حقوقية تُطالب بالكشف عن قاتل المغدورة "إيمان النمنم"

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رام الله - دنيا الوطن

تحالف (أمل لمناهضة العنف ضد المرأة) ومنتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة يطالبان بمحاسبة المتورطين في جريمة مقتل المغدورة إيمان النمنم.



وطالب تحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة ومنتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" الجهات الرسمية ممثلة بالنيابة العامة، بمحاسبة جميع المتورطين في جريمة مقتل المغدورة إيمان النمنم، وعدم السماح للجاني الإفلات من العقاب تحت أي ذريعةٍ كانت.



(إيمان) الضحية العشرون خلال هذا العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم رصد وتوثيق عدد (20) جريمة قتل بحق النساء والفتيات منهن (16 جريمة) في الضفة الغربية، و(4) في قطاع غزة منذ مطلع العام وحتى هذه اللحظة، لذا نطالب بوضع حدٍ لمثل هذه الانتهاكات والجرائم.



ووجهوا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، بما يتوائم مع معايير حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية النساء من العنف، وبما يضمن تجريم العنف ومحاسبة المعتدي بعقوبة رادعة.



وطالبوا الجهات الرسمية توفير الحماية للنساء والفتيات، من الجرائم التي باتت تشكل خطر حقيقي يثير الذعر وسط المجتمع، حيث أن هذه الجريمة لم تأتي من فراغ، وإنما كانت نتيجة حتمية لغياب منظومة القوانين والسياسات والإجراءات التي تعجز عن توفير الحماية للنساء من العنف الأسري، والتي تؤدي في نهاية الأمر إلى إفلات الجناة من العقاب.