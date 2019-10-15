إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز مخيم شعفاط



وقالت مصادر، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال على الحاجز، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة شاب برصاصة "مطاطية" برأسه أثناء مروره بالقرب من الحاجز، نقل إثرها إلى مركز طبي قريب.







رام الله - دنيا الوطنأصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، شاباً برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه على الحاجز العسكري في مخيم شعفاط شرق القدس.