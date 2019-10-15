شؤون فلسطينية

وزارة الداخلية تُصدر بياناً بشأن تجميد حسابات بنكية لجمعيات خيرية بغزة

وزارة الداخلية تُصدر بياناً بشأن تجميد حسابات بنكية لجمعيات خيرية بغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة الداخلية الفلسطينية، ما ورد في بيان شبكة المنظمات الأهلية، حول قيامها بتجميد أو إلغاء حسابات عدد من الجمعيات الخيرية في قطاع غزة.

وقال مدير عام المنظمات الأهلية والشؤون العامة بالوزارة، عبد الناصر الصيرفي: إن وزارة الداخلية، ليست صاحبة الاختصاص في إلزام المصارف العاملة في دولة فلسطين بإغلاق أو تجميد أي حساب بنكي لأي جمعية أو هيئة مسجلة لدينا، وفق (وفا). 

وأوضح الصيرفي، أن دور الوزارة يقتصر فقط على منح كتاب اعتماد لجنة مالية للجمعية لغايات فتح حساب بنكي لدى المصرف المعتمد من قبل الجمعية، وبموجب أحكام المادة (46) من قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة (1997) هي الجهة التي تمارس الرقابة على المصارف، ولها سلطة الإشراف والتفتيش عليها، وذلك لتتأكد عن مدى تقيدها بأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عنها.

وأكد أن الجهة المسؤولة الوحيدة عن متابعة الحسابات البنكية الموجودة لدى المصارف العاملة في فلسطين هي سلطة النقد؛ باعتبارها صاحبة الإشراف والرقابة والتدقيق على عمل المصارف.

واستنكر الصيرفي، بيان الشبكة باعتباره يدخل في إطار الأخبار المزيفة التي تهدف إلى توتير الأجواء، داعياً الجهات كافة إلى الحصول على المعلومة الصحيحة من خلال وزارة الداخلية.

يذكر، أن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أعربت عن بالغ قلقها تجاه استمرار وزارة الداخلية في رام الله، بتجميد حسابات عشرات المنظمات الأهلية في قطاع غزة، محذرة من تداعيات هذه الإجراءات على واقع وعمل المنظمات الأهلية في قطاع غزة.

وأشارت الشبكة في بيان وصل "دنيا الوطن" إلى تلقيها العديد من الشكاوى من المنظمات الأهلية في القطاع، حول تجميد حساباتها البنكية في البنوك العاملة بقطاع غزة، الأمر الذي يهدد الخدمات التي تقدمها، وكذلك التزاماتها تجاه قطاعات المستفيدين والموردين والممولين، الأمر الذي يقوض من عملها وتأدية دورها في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.

ونوهت الشبكة أيضاً إلى أن بعض البنوك العاملة في قطاع غزة، ترفض فتح حسابات بنكية للمنظمات الأهلية المسجلة حديثاً على الرغم من حصولها على شهادات التسجيل المطلوبة من وزارة الداخلية برام الله، الأمر الذي يقوض حقها في الحصول على حساب بنكي، كما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000.

 وفي الوقت الذي ترحب الشبكة بتأكيدات رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور محمد اشتيه على علاقة الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، فإنها تدعوه إلى مراجعة الإجراءات التي من شأنها تقويض عمل المنظمات الأهلية، ورفع القيود عن الحسابات البنكية للمنظمات الأهلية، وتسهيل عملها ووضع خطة متكاملة لحماية الحق في تشكيل الجمعيات وضمان استقلالية عملها.  

وشددت شبكة المنظمات الأهلية على أنها ليست ضد أية إجراءات تضمن الشفافية والمحاسبة، وتطوير أداء المنظمات الأهلية وتعزيز التزامها، بما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000 فإنها تدعو رئيس سلطة النقد، عزام الشوا، إلى الضغط على البنوك من أجل فتح حسابات بنكية للجمعيات الجديدة المسجلة حسب القانون، والحد من إجراءاتها التي تقيد عمل المنظمات الأهلية.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يُهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة شرق بيت لحم

مستوطنون يُهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة شرق بيت لحم

حماس تُعلّق على تصريحات اشكنازي بشأن استبعاد خيار القضاء على الحركة

حماس تُعلّق على تصريحات اشكنازي بشأن استبعاد خيار القضاء على الحركة

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ومستوطنون يعتدون على مواطنة

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ومستوطنون يعتدون على مواطنة

شاهد: &#34;دنيا الوطن&#34; تتجول في &#34;سوق السيارات&#34; جنوب مدينة غزة

شاهد: "دنيا الوطن" تتجول في "سوق السيارات" جنوب مدينة غزة

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم

الضحية رقم (20).. مراكز حقوقية تُطالب بالكشف عن قاتل المغدورة &#34;إيمان النمنم&#34;

الضحية رقم (20).. مراكز حقوقية تُطالب بالكشف عن قاتل المغدورة "إيمان النمنم"

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز مخيم شعفاط

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز مخيم شعفاط

تيسير خالد يندد بدعوة الادارة المدنية المستوطنين لاستباحة الاراضي المحتلة بعيد العرش

تيسير خالد يندد بدعوة الادارة المدنية المستوطنين لاستباحة الاراضي المحتلة بعيد العرش

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

مستوطنون يُهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة شرق بيت لحم

مستوطنون يُهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ومستوطنون يعتدون على مواطنة

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ومستوطنون يعتدون على مواطنة

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم

الضحية رقم (20).. مراكز حقوقية تُطالب بالكشف عن قاتل المغدورة &#34;إيمان النمنم&#34;

الضحية رقم (20).. مراكز حقوقية تُطالب بالكشف عن قاتل المغدورة "إيمان النمنم"

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز مخيم شعفاط

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز مخيم شعفاط

تيسير خالد يندد بدعوة الادارة المدنية المستوطنين لاستباحة الاراضي المحتلة بعيد العرش

تيسير خالد يندد بدعوة الادارة المدنية المستوطنين لاستباحة الاراضي المحتلة بعيد العرش

طالبة فلسطينية: لم يُسمح لي بدراسة التمريض لأنني لست يهودية

طالبة فلسطينية: لم يُسمح لي بدراسة التمريض لأنني لست يهودية

جامعتا القدس المفتوحة وعمان العربية تُنهيان استعداداتهما لعقد مؤتمر (المسؤولية المجتمعية)

جامعتا القدس المفتوحة وعمان العربية تُنهيان استعداداتهما لعقد مؤتمر (المسؤولية المجتمعية)

منوعات

شاروخان يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع مع رجاء الجداوي في الرياض

شاروخان يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع مع رجاء الجداوي في الرياض

شبيه محمد صلاح يفجر مفاجأة

شبيه محمد صلاح يفجر مفاجأة

بعد قيادته طائرة.. عقوبات تنتظر محمد رمضان والطيار ومساعده

بعد قيادته طائرة.. عقوبات تنتظر محمد رمضان والطيار ومساعده

هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

وفاة شقيق الإعلامية علا الفارس

وفاة شقيق الإعلامية علا الفارس

بسبب أحد المعجبين.. أنغام تتعرض للإغماء في حفلها بالسعودية

بسبب أحد المعجبين.. أنغام تتعرض للإغماء في حفلها بالسعودية

العثور على نجمة البوب الكورية الشابة &#34;سولي&#34; جثة هامدة بمنزلها

العثور على نجمة البوب الكورية الشابة "سولي" جثة هامدة بمنزلها

وسط مُطالبات بمعاقبتها.. شاهد فستان دينا الشربيني الذي أثار أزمة بالسعودية

وسط مُطالبات بمعاقبتها.. شاهد فستان دينا الشربيني الذي أثار أزمة بالسعودية

شاهد: سوزان نجم الدين من عزاء لعرض أزياء بفستان واحد بساعة واحدة

شاهد: سوزان نجم الدين من عزاء لعرض أزياء بفستان واحد بساعة واحدة

رسالة هند صبري ولطيفة لأبناء شعبهما بعد انتخابات تونس

رسالة هند صبري ولطيفة لأبناء شعبهما بعد انتخابات تونس

عربي

الأورومتوسطي: المجتمع الدولي مسؤول عن استمرار جرائم الحرب في ليبيا

الأورومتوسطي: المجتمع الدولي مسؤول عن استمرار جرائم الحرب في ليبيا

أردوغان مُهاجماً الجامعة العربية: فقدت شرعيتها وقرارتها متخبطة

أردوغان مُهاجماً الجامعة العربية: فقدت شرعيتها وقرارتها متخبطة

شاهد: الحرائق تُشعل لبنان بسبب الحرارة والرياح

شاهد: الحرائق تُشعل لبنان بسبب الحرارة والرياح

استنفار أمني بالعراق تحسباً لتسلل عناصر تنظيم الدولة من سوريا

استنفار أمني بالعراق تحسباً لتسلل عناصر تنظيم الدولة من سوريا