القنصل الأردني يزور الأسيرة اللبدي واحتجاجات دبلوماسية ضد اعتقالها

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن الأسيرة الأردنية هبة اللبدي، تواصل إضرابها عن الطعام لليوم الثاني والعشرين على التوالي، احتجاجًا على مذكرة الاعتقال الإداري الصادرة بحقها، والتي تعفي السلطات من توجيه الاتهام إليها ودعمه بأدلة.





وحسب الصحيفة، فإن السفارة الأردنية في تل أبيب تتابع عن كثب حالة اللبدي، وفي يوم الأحد زارها القنصل الأردني في معتقل (كيشون)، حيث تم تقديم احتجاجات رسمية أردنية على اعتقالها إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية.



وأبلغ القنصل محاميها رسلان محاجنة، أنه تم تحسين ظروف اعتقالها، وأنها قامت بالاستحمام لأول مرة بعد أسبوعين من اعتقالها، واستبدلت ملابسها.





وكانت اللبدي، قد رفضت حتى الآن الاستحمام بسبب وجود كاميرات مراقبة في مقصورة الاستحمام، وستارة الدش كانت شفافة.





وقال محاجنة: إنه تم استبدال الستارة بستارة داكنة، وأنه على الرغم من ضعفها وفقدان الوزن وتسارع خفقان القلب لديها، فقد عقدت العزم على مواصلة الإضراب عن الطعام.

رام الله - دنيا الوطن