جامعتا القدس المفتوحة وعمان العربية تُنهيان استعداداتهما لعقد مؤتمر (المسؤولية المجتمعية)



ويتضمن حفل الافتتاح كلمات للوزير أبو مويس، ود. سلامة، ورئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم، ورئيس جامعة القدس المفتوحة الأستاذ الدكتور يونس عمرو، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأستاذ الدكتور يوسف ذياب عواد.



وقال رئيس اللجنة التوجيهية العليا للمؤتمر، رئيس جامعة عمان العربية، الأستاذ الدكتور ماهر سليم، إن المؤتمرين سيناقشون على مدار يومين موضوعات في مستوى الاحتراق الوظيفي وعلاقته بالمسؤولية المجتمعية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة في الأردن، ودور عمداء كليات "جامعة شقراء" في تفعيل الشراكة المجتمعية والمعوقات وسبل التطوير، وحوكمة ممارسات المسؤولية المجتمعية في ضوء المقاصد الشرعية، ودرجة ممارسة القيادة التحويلية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية ودورها في تعزيز المسؤولية المجتمعية من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا، ودراسة حول دور الجامعات الفلسطينية في محاربة الفساد.



من جانبه، قال يونس عمرو، إن هذا المؤتمر سيشارك فيه باحثون من الجامعات العربية والعالمية، مؤكداً أهمية أن تسهم الأبحاث التي ستقدم في المؤتمر في تعزيز المسؤولية المجتمعية في مجتمعاتنا العربية.



وأكد اهتمام جامعة القدس المفتوحة بمنح المسؤولية المجتمعية وتطويرها اهتماما كبيراً، بدءًا من تأليف دليل المسؤولية المجتمعية للجامعات وعقد مزيد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات، إلى تأليف مقرر بالعنوان ذاته يدرس للطلبة.





وعلى صعيد متصل، قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مدير فرع جامعة القدس المفتوحة في نابلس، مستشار رئيس الجامعة لشؤون التعاون الأكاديمي العربي، الأستاذ الدكتور يوسف ذياب عواد، إن المشاركين يناقشون بحوثاً في مساهمة مؤسسات التعليم العالي في التنمية المستدامة من خلال المسؤولية المجتمعية، وأهمية المسؤولية المجتمعية للجامعة ودورها في خدمة المجتمع، ودور الجامعات الفلسطينية بمحافظة طولكرم في خدمة المجتمع في ضوء مسؤوليتها المجتمعية، والشفافية الإدارية وتأثيرها على سلوك وكفاءة العاملين في الجامعات الفلسطينية، ودور التحول الرقمي في تعزيز المسؤولية المجتمعية للجامعات المصرية، ودراسة تطبيقية عن جامعة مدينة السادات، وواقع ممارسة الجامعات لمسؤوليتها المجتمعية من وجهة نظر مدرسي علم الاجتماع والخدمة المجتمعية في الجامعات الفلسطينية، وأثر العيادة القانونية: خطوة فعالة نحو تعزيز المسؤولية المجتمعية للجامعات.



وأضاف رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، عميد البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة الأستاذ الدكتور حسني عوض أنه "سيشارك في المؤتمر ممثلون عن مصر، والسودان، وليبيا، وفلسطين، والجزائر، وقطر، والسعودية، والكويت، والأردن. كما يتناول المؤتمر ثلاث جلسات تتضمن موضوعات عن واقع ممارسة الجامعات لمسؤوليتها المجتمعية، والصورة النمطية للجامعات في مجال المسؤولية المجتمعية، واهتمام الجامعات في توفير البيئة المسؤولة مجتمعياً.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جامعتا القدس المفتوحة وعمان العربية، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء استعداداتهما؛ لعقد مؤتمرهما العلمي في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تحت عنوان: "المسؤولية المجتمعية للجامعات"، وذلك في العاصمة الأردنية عمان.وقالت جامعة القدس المفتوحة في بيان صدر عنها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه سيرعى المؤتمر العربي الدولي الثاني المُحكم بعنوان (المسؤولية المجتمعية للجامعات: التزام وتشريعات)، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس.