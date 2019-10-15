بالصور: إصابتان إحداهما خطيرة بحادث سير جنوب غرب مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت شرطة المرور بغزة، أن مواطنيْن أصيبا، أحدهما إصابته خطيرة، في حادث سير وقع في حي تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة.
وأكد مدير الحوادث في شرطة المرور، فهد حرب في تصريحات لـ"دنيا الوطن": أن السائق، عدى حازم السرسك (20 عاماً) أصيب بجراح خطيرة، وأصيب أخوه و"يركب بجانبه"، ماجد السرسك (8 سنوات) بجراح متوسطة، وذلك بعد صدم مركبتهم من نوع تويوتا، بمجرور شاحنة متوقف في حي تل الهوى.
أفادت شرطة المرور بغزة، أن مواطنيْن أصيبا، أحدهما إصابته خطيرة، في حادث سير وقع في حي تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة.
وأكد مدير الحوادث في شرطة المرور، فهد حرب في تصريحات لـ"دنيا الوطن": أن السائق، عدى حازم السرسك (20 عاماً) أصيب بجراح خطيرة، وأصيب أخوه و"يركب بجانبه"، ماجد السرسك (8 سنوات) بجراح متوسطة، وذلك بعد صدم مركبتهم من نوع تويوتا، بمجرور شاحنة متوقف في حي تل الهوى.
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