شؤون فلسطينية

هيئة مكافحة الفساد تُطلق نظامها الجديد لإدارة إقرار الذمة المالية

هيئة مكافحة الفساد تُطلق نظامها الجديد لإدارة إقرار الذمة المالية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة  مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق نظام جديد لإدارة إقرار الذمة المالية بنسخته الجديدة، لتنبيه العاملين بدائرة إقرار الذمة المالية في بداية كل عام، لطلب بيانات جميع العاملين في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، والعمل على إعداد تكليف للخاضعين بصورة تلقائية وبوقت قياسي، مع إمكانية تعقب المراسلات وكتب التكليف، التي لا يتم الردّ عليها وتذكير الإدارة بها لمتابعتها، وذلك على خلاف النظام السابق، مما يساعد على عدم تشتيت جهد موظفي الدائرة في إعداد المراسلات.

ويأتي إطلاق مثل هذا النظام انسجاماً مع توجيهات رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار الدكتور أحمد براك، ورؤيته التطويرية لعمل إدارات الهيئة بما ينسجم ومعايير الحوكمة الرشيدة، وانطلاقاً من اعتماد الهيئة على كادرها الوظيفي لتطوير برامجها المحوسبة حفاظاً على سرية المعلومات المقدمة اليها.

وجرى إنجاز إعداد النظام من خلال جهود الكادر الفني المتخصص التابع لهيئة مكافحة الفساد، ما يساهم في خلق مسار جديد في التعامل مع البيانات ومعالجتها من حيث التحليل والتصنيف والاستدراج التلقائي والمتابعة للمكلفين الخاضعين.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة، عصام عبد الحليم في تصريح وصل "دنيا الوطن":" نتوقع أن يساعدنا هذا النظام الذي تم إعداده بجهود ذاتية في الهيئة في تسريع عملية التكليف والمتابعة وضبط المعلومات وتجديدها وتوفير الوقت والجهد في متابعة التكليف للأشخاص الخاضعين للقانون.

ويعول عبد الحليم كثيراً على فاعلية هذا النظام في زيادة أعداد المكلفين المقدمين لإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، موضحاً أن عدد إقرارات الذمة المالية، وصل منذ تأسيس الهيئة حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي إلى قرابة 53 إلف إقرار.

ويتيح النظام الجديد الذي دخل حيز التطبيق إمكانية الطلب التلقائي لبيانات الخاضعين لأحكام القانون، إذ يعمل النظام الجديد وبصورة تلقائية على تكليف الخاضعين لتقديم إقرار ذمة مالية، حيث يتم التعامل مع جميع البيانات المتعلقة بالخاضعين لأحكام القانون ليتولى النظام الجديد معالجتها بصورة عالية الوتيرة.

كما يتيح النظام الجديد تحديد أسماء المتخلفين عن  تقديم إقرار ذمة مالية من قبل أو ممن مضى على تقديمهم اقرار ذممهم المالية مدة خمس سنوات فأكثر، من فئة الموظفين من درجة مدير فأعلى بالنسبة للمدنيين ودرجة مقدم فأعلى بالنسبة لمنتسبي الاجهزة الامنيه، الى جانب الموظفين ممن لديهم حق التوقيع او صلاحيات ماليه في الوظائف المشار إليها في المادة (16/1/ك) من قانون مكافحة الفساد، وتكليفهم من خلال جهات عملهم لتقديم إقرار ذمة مالية لدى الهيئة.

ويوفر النظام الجديد التعقب الذاتي للمتخلفين عن تقديم اقرار ذمة مالية، خاصية تعقب المكلفين غير الملتزمين بالتعبئة ممن مضى على تكليفهم مدة شهرين فأكثر وحصرهم، وتوثيق جميع الاجراءات التي تمت بموجبهم، وذلك تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

كما يوفر النظام الجديد خدمة الارشفة الإلكترونية لجميع المراسلات الصادرة عن دائرة اقرار الذمة المالية، والمراسلات الواردة اليها من خلال ربطها بالمكلفين وجهات عملهم، بحيث يتم الوصول لتلك المراسلات الكترونياً وورقياً من خلال الخاضع أو جهة عمله.

وفيما يتعلق بحوكمة العمل داخل دائرة اقرارات الذمة المالية، راعى النظام الجديد التقسيمات الادارية داخل دائرة اقرار الذمة المالية، من خلال توزيع المهام والصلاحيات لكل موظف بحدود وظيفته، الى جانب تسجيل جميع الحركات التي يقومون بها.

إلى ذلك، يوفر النظام الجديد امكانية تقديم تقارير واحصائيات بالمكلفين والاقرارات المقدمة للهيئة بصورة تفصيلية تلبي احتياجات ومتطلبات الهيئة، كما يختصر النظام الجديد وقتاً طويلاً بعد أن كان يمضي موظفي الدائرة أوقاتاً طويلة في طلب البيانات ومعالجتها، وإعداد كتب التكليف، ومتابعة المتخلفين عن تقديم الإقرار، ومع النظام الجديد، تصبح العملية تتم بشكل تلقائي وبوقت قياسي، مما يؤدي إلى خلق مجهود كبير بعمل الدائرة بوقت قياسي.

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