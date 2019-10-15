قمة سعودية فلسطينية بحضور ولي العهد بالرياض غداً

من المقرر، أن يتوجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية؛ لعقد لقاء قمة مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، غداً الأربعاء في الرياض.



وأكد السفير الفلسطيني بالسعودية، بسام الآغا، على أهمية الزيارة التي تأتي ضمن التواصل المستمر بين القيادتين، مشيراً إلى أنها ستكون لبحث آخر المستجدات الفلسطينية أمام صلف دولة الاحتلال وانتهاكاتها بحق شعبنا، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.













رام الله - دنيا الوطن