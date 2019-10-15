وزير الاقتصاد: المرحلة المُقبلة ستشهد انخفاضاً في أسعار اللحوم





وأشار العسيلي، إلى أن المرحلة المقبلة، ستشهد انخفاضاً في أسعار اللحوم، مبيناً أن اتفاقية باريس الاقتصادية، تسمح بذلك دون الحصول على تراخيص.





رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، عن توجه الحكومة قريباً لعدد من الدول من بينها الكويت والسويد وألمانيا والأردن، ضمن خطة الحكومة للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.وأوضح العسيلي، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الثلاثاء، أن الحكومة تمارس حقها الطبيعي باستيراد العجول من الخارج، بهدف تأمين بضائع بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطن.