أردوغان مُهاجماً الجامعة العربية: فقدت شرعيتها وقرارتها متخبطة
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن جامعة الدول العربية لا تعكس النبض الحقيقي للشارع العربي، مضيفاً: "الجامعة العربية فقدت شرعيتها".
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن جامعة الدول العربية لا تعكس النبض الحقيقي للشارع العربي، مضيفاً: "الجامعة العربية فقدت شرعيتها".
ووصف أردوغان، وفق (روسيا اليوم)، قرار الجامعة العربية السبت الماضي، بخصوص عملية "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا بأنه متخبط ومتناقض ولن يقدم أو يؤخر.
يتبع..
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