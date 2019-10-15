أردوغان مُهاجماً الجامعة العربية: فقدت شرعيتها وقرارتها متخبطة





ووصف أردوغان، وفق (روسيا اليوم)، قرار الجامعة العربية السبت الماضي، بخصوص عملية "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا بأنه متخبط ومتناقض ولن يقدم أو يؤخر.





يتبع..

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن جامعة الدول العربية لا تعكس النبض الحقيقي للشارع العربي، مضيفاً: "الجامعة العربية فقدت شرعيتها".