دولي

إيران تكشف تفاصيل مبادرة جديدة نُقلت عبر باكستان للسعودية

إيران تكشف تفاصيل مبادرة جديدة نُقلت عبر باكستان للسعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إن "رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، سيحمل وجهات نظرنا إلى السعودية بعد زيارته الأخيرة إلى طهران"، لافتاً إلى أن "هناك دولاً عدة من بينها العراق، تسعى إلى حل القضايا في المنطقة".

وأضاف روحاني، وفق وكالة (مهر) الإيرانية: "نحن نستطيع أن نعلن بقوة، أن مؤامرات أمريكا والاستكبار العالمي والصهيونية والرجعية في المنطقة، التي دبرت لتوجيه ضربات جادة إلى البلاد، بلغت نهايتها اليوم، وقد أقر هؤلاء جميعاً بأننا تمكنا بذكاء وصبر ومقاومة من الصمود، وتجاوز الظروف الراهنة".

وكانت وكالة أنباء إيرانية، ذكرت أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، توجه إلى إيران بطلب سعودي حاملاً مبادرة جديدة لحل الخلاف. 

فيما نفت وزارة الخارجية الباكستانية، ما تردد من تقارير إعلامية، عن طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من رئيس الوزراء، عمران خان، الوساطة مع إيران.

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