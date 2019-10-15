ما هي حظوظ (الفدائي) بالفوز على نظيره السعودي؟

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

يستضيف المنتخب الفلسطيني (الفدائي)، غداً الثلاثاء، نظيره المنتخب السعودي، في مباراة تجمع الطرفين على ملعب استاد فيصل الحسيني ببلدة الرام في مدينة القدس، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2020 في دولة قطر.



ولكن السؤال هنا، ما هي حظوظ المنتخب الفدائي بالفوز على فريق قوي مثل المنتخب السعودي؟، "دنيا الوطن" استطلعت آراء بعض المحللين الرياضيين، وخرجت بالتقرير التالي:



أكد علي أبو كباش، المحلل الرياضي، أن المباراة ستكون صعبة على المنتخب الفلسطيني، خاصة أن المنتخب السعودي فريق له قيمة كبيرة في الوطني العربي، وله ثقل رياضي، ومن أفضل الفرق في قارة آسيا ومن أكثرها حصولاً على بطولات.



وقال أبو كباش: "العوامل التي تصب في صالح المنتخب الفلسطيني، تتمثل في الحضور الجماهيري، كذلك أرضية ملعب فيصل الحسيني، حيث إن المنتخب السعودي ليس متعوداً على اللعب على أرضية العشب الصناعي، وإنما الطبيعي، إلا أنه حاول التكيف مع أرضية الملعب في وقت قصير جداً".



وأضاف: "في المقابل، منتخبنا الفلسطيني متعود على اللعب في مثل هذه الملاعب"، متوقعاً أن تكون المباراة أقرب إلى التعادل بين الفريقين، مع رجوح الكفة من حيث الخبرة للمنتخب السعودي، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن المنتخب الفلسطيني، يغيب عنه أفضل مهاجم، وهو عدي الدباغ بداعي الإصابة، وهذا سيؤثر على خط الهجوم.



من جانبه، أوضح وليد جودة، المحلل الرياضي، أن المباراة ليست رياضية فقط، ولكن كل الظروف المحيطة بها تجعلها أكثر من كونها مباراة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يمكن أن يؤثر على مستوى الفريقين وعلى أجواء المباراة.



وقال جودة: "المنتخب الفدائي إذا أراد أن يحافظ على حظوظه، وأن يحصل على فرصة لفوز تاريخي على السعودية، يجب أن يلعب بروح العزيمة، هذا هو الخط الأول الذي يجب أن ينطلق منه"، مضيفاً: "الإمكانيات الفنية والبدنية والخبرات للمنتخب السعودي أعلى من الفدائي، لذلك على المنتخب الفلسطيني أن يستغل الدعم الجماهيري، وأن يستغل ما يتاح له من فرص، والتركيز في الملعب".



وبين جودة، أن مستوى المنتخب الفلسطيني في عام 2015 مختلف تماماً عن مستواه حالياً، لافتاً إلى أن على مدرب الفدائي الكثير من الملاحظات الفنية والتكتيكية، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه أصبح لمنتخب فلسطين تصنيف أفضل، ويحسب له حساب بين المنتخبات الآسيوية.