شؤون فلسطينية

وزارة الزراعة: استوردنا 10 آلاف عجل من الخارج للضفة وغزة

وزارة الزراعة: استوردنا 10 آلاف عجل من الخارج للضفة وغزة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد وكيل مساعد وزير الزراعة لشؤون الاقتصاد، طارق أبو لبن، أن الوزارة، استوردت عبر عدد من المستوردين المعتمدين ما يزيد عن عشرة آلاف عجل من دول أوروبا.

وقال أبو لبن، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه تم الاستيراد من فرنسا والبرتغال وهنجاريا واستراليا، مبيناً أن الكميات تزداد وأن الطلبات ما زالت موجودة، والإجراءات مستمرة، حيث إن الكمية ستكون للضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف أبو لبن: "لدينا مستوردين من الضفة وغزة، جلبوا عجولاً من الخارج، وأول شحنة وصلت هي لمستورد من قطاع غزة والشحنة الثانية في مرحلة الشحن".

وحول إمكانية منع إسرائيل، قال أبو لبن: "إسرائيل تتحكم بكل شيء ويمكنها ضرب قنبلة نووية، ومنع ما تريد، لكن نحن سنواصل عملنا في استيراد العجول من الخارج".

ولم يستبعد أبو لبن إمكانية أن تقدم إسرائيل على قتل هذه العجول، متابعاً: "يمكن لإسرائيل أن تعيق الاستيراد المباشر وتضع عراقيل على أي شيء". 

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