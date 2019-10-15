قيادي فتحاوي: الدعوة للانتخابات تمثل ردنا على رؤية الفصائل ولا نستبعد القائمة الموحدة بالتشريعي

خاص دنيا الوطن

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الله عبد الله: إن الدعوة للانتخابات العامة، هي رد حركته على رؤية الفصائل الفلسطينية للمصالحة، والتي قدمت الشهر الماضي.

وأضاف عبد الله، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لن نبقى نحاول ونضيع في الوقت، فالانتخابات استحقاق دستوري يعزز الديمقراطية، ويجب أن نعود للشعب الذي يمثل مصدر السلطات، وعلينا أن نتفق جميعاً على إجراء الانتخابات".

وتابع عبد الله: "من يريد خوض الانتخابات سنرحب به، ومن يختار عكس ذلك فهذا قراره، ولكن لا أحد يملك الحق في رفض الانتخابات، فهي استحقاق دستوري وقانوني، يجب أن يحترمه الجميع، إذا أردنا أن نكون بنظام سياسي ديمقراطي".

وحول خيار القائمة الموحدة مع حركة حماس بانتخابات المجلس التشريعي، قال عبد الله: "اللجان المشكلة ستتباحث مع مختلف الجهات، حول ماهية الوسيلة المثلى لنجاح الانتخابات، ولا نمانع بالدخول في قائمة موحدة مع حماس، إذا كان هناك توافق على ذلك".

وبين القيادي الفتحاوي، أنه وحسب لجنة الانتخابات المركزية فستجري الانتخابات التشريعية خلال 90 يوماً من صدور المرسوم الرئاسي، وبعدها ببضعة أشهر ستُجري انتخابات الرئاسة.

واستدرك عبد الله: "أما انتخابات المجلس الوطني، فيعود الأمر للدول المضيفة، وهو موضوع ليس من السهل أن نأخذ فيه قرار كفلسطينيين، وانتخابات المجلس الوطني، قد تصطدم بمعيقات أكبر من الانتخابات التشريعية والرئاسية"، نافياً أن تكون فتح قد درست مرشحيها للانتخابات الرئاسية أو التشريعية.