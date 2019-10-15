ترامب يفرض عقوبات على تركيا ويطالبها بوقف التوغل شمال شرق سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عقوبات على تركيا، وطالبها بوقف التوغل العسكري في شمال شرق سوريا.



وطالب ترامب بوقف إطلاق النار في مكالمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للصحفيين: "لن تتسامح الولايات المتحدة الأمريكية ببساطة مع غزو تركيا لسوريا. إننا ندعو تركيا إلى التراجع وإنهاء العنف والوصول إلى طاولة المفاوضات".



كما أعلن ترامب خططاً لإعادة فرض تعريفة جمركية على الصلب التركي ووقف المفاوضات على الفور بشأن اتفاق تجاري بقيمة 100 مليار دولار.



ووفق ما قالت قناة (العربية)، فإن قرار العقوبات الأميركية على تركيا، تشمل تجميد أصول مسؤولين أتراك في الولايات المتحدة.