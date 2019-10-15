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حرائق تلتهم مناطق واسعة من لبنان جرّاء الرياح وارتفاع درجات الحرارة

حرائق تلتهم مناطق واسعة من لبنان جرّاء الرياح وارتفاع درجات الحرارة
حرائق في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (الميادين) صباح اليوم الثلاثاء، أن حرائق التهمت مناطق واسعة من لبنان، جرّاء الرياح الجافة وارتفاع درجات الحرارة.

اندلعت عدة حرائق في بلدات بقضاء (عكار) شمالي لبنان، الاثنين، حيث التهمت مساحات واسعة من أشجار الزيتون والأعشاب اليابسة واقتربت من مناطق سكنية.

وأفادت (الوكالة الوطنية للإعلام) الرسمية في لبنان، اليوم الثلاثاء، أن حريقاً في جبل بلدة "النفيسة" في عكار، تم إخماده بعد حوالي ست ساعات من اندلاعه.

وأوضحت أن الرياح الحارة التي تشهدها البلاد، ساهمت في امتداد النيران إلى أراضي بلدتي "مشحا" والشيخ محمد حيث اقتربت من المنازل، قبل أن يتمكن عناصر الدفاع المدني ومتطوعون، بدعم من الجيش وقوى الأمن الداخلي، من السيطرة على ألسنة اللهب وإخمادها، وفق ما نقلت قناة (الحرة).

والتهمت النيران مساحات كبيرة من الأعشاب اليابسة وأشجار الزيتون والأشجار المختلفة، ولامست المنازل في البلدات الثلاث، وكادت تصل إلى أعمدة الاتصالات الخليوية الموجودة على رأس الجبل، وفق الوكالة.

وقالت الوكالة أيضا: إن أربعة حرائق اندلعت في بلدة "كروم عرب"، أخمدت أيضا، مشيرة إلى أنها أتت على مساحات من الأشجار واجتاحت مقبرة البلدة ولامست المنازل.

وذكرت أن مزيداً من الحرائق اندلعت في بلدات عكارية أخرى بينها حريق في محلة الملول بين بلدتي "بزال" و"قبعيت"، وآخر في جبل "السنديانة"، وحريق ثالث بين بلدتي "ديردلوم" و"الحصنية". وقالت الوكالة إن الدفاع المدني يكافح من أجل إخمادها.

وباستخدام الهاشتاغ #لبنان_يحترق و#حرائق_الدبية، تداول لبنانيون على (تويتر)، فيديوهات وصوراً للحرائق في بلدات عكار، واستغلها عدد منهم لتوجيه انتقادات المسؤولين.

وتحدّث لبنانيون على (تويتر) عن حالة هلع بين سكان المناطق التي اقتربت فيها النيران من المنازل، وعن تمدد النيران بسرعة كبيرة.

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