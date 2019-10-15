شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة فلسطينيين، من مناطق عدة بالضفة الغربية.

جاء ذلك، خلال عمليات اقتحام وتفتيش، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منازل المواطنين الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمة والتفتيش.

أخبار ذات صلة

الأغا: لنقول أن هناك مساواة يجب إنهاء الإجراءات بحق موظفي غزة والتقاعد المالي

الأغا: لنقول أن هناك مساواة يجب إنهاء الإجراءات بحق موظفي غزة والتقاعد المالي

استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

الأحمد: أطالب اليونان باستكمال اعترافها النهائي بدولة فلسطين

الأحمد: أطالب اليونان باستكمال اعترافها النهائي بدولة فلسطين

شاهد: الرئاسة الفلسطينية تُقيم مأدبة عشاء على شرف الأخضر السعودي

شاهد: الرئاسة الفلسطينية تُقيم مأدبة عشاء على شرف الأخضر السعودي

حالة عدم استقرار جوي بفلسطين والأجواء بين حارة وماطرة خلال الأسبوع الجاري

حالة عدم استقرار جوي بفلسطين والأجواء بين حارة وماطرة خلال الأسبوع الجاري

البزم: أحبطنا عمليات أخرى بعد تفجيري غزة وضبطنا كامل خلية التفجيرات

البزم: أحبطنا عمليات أخرى بعد تفجيري غزة وضبطنا كامل خلية التفجيرات

قرار بالإفراج عن المحافظ غيث وأمين سر &#34;فتح&#34; في القدس

قرار بالإفراج عن المحافظ غيث وأمين سر "فتح" في القدس

عريقات: إسرائيل طلبت من بعض الدول إرسال مساعدات لأطراف فلسطينية

عريقات: إسرائيل طلبت من بعض الدول إرسال مساعدات لأطراف فلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من الضفة الغربية

قرار بالإفراج عن المحافظ غيث وأمين سر &#34;فتح&#34; في القدس

قرار بالإفراج عن المحافظ غيث وأمين سر "فتح" في القدس

حماس تُعلّق على العملية العسكرية التركية شمال سوريا

حماس تُعلّق على العملية العسكرية التركية شمال سوريا

البرغوثي يدعو النقابات البريطانية والحزب الوطني الاسكتلندي لفرض عقوبات على (الأبرتهايد) الإسرائيلي

البرغوثي يدعو النقابات البريطانية والحزب الوطني الاسكتلندي لفرض عقوبات على (الأبرتهايد) الإسرائيلي

بينهم سيدتان.. قوات الاحتلال تُبعد سبعة مواطنين عن الأقصى لمدة 15 يوماً

بينهم سيدتان.. قوات الاحتلال تُبعد سبعة مواطنين عن الأقصى لمدة 15 يوماً

تنويه من المكتب الإعلامي للمعابر بغزة بشأن معبر بيت حانون غداً

تنويه من المكتب الإعلامي للمعابر بغزة بشأن معبر بيت حانون غداً

ابو سيف يفتتح يوم التراث في المدارس الفلسطينية في قطر

ابو سيف يفتتح يوم التراث في المدارس الفلسطينية في قطر

تردي الوضع الصحي للأسير أحمد غنام

تردي الوضع الصحي للأسير أحمد غنام

منوعات

شاهد: سوزان نجم الدين من عزاء لعرض أزياء بفستان واحد بساعة واحدة

شاهد: سوزان نجم الدين من عزاء لعرض أزياء بفستان واحد بساعة واحدة

رسالة هند صبري ولطيفة لأبناء شعبهما بعد انتخابات تونس

رسالة هند صبري ولطيفة لأبناء شعبهما بعد انتخابات تونس

هكذا ردت رانيا يوسف على معجب طلب الزواج منها

هكذا ردت رانيا يوسف على معجب طلب الزواج منها

أحمد سعد: في ناس بتموت معاهم حياتك.. هل قصد سمية الخشاب

أحمد سعد: في ناس بتموت معاهم حياتك.. هل قصد سمية الخشاب

تامر حسني يتعرّض للسخرية بسبب صورته مع زينة

تامر حسني يتعرّض للسخرية بسبب صورته مع زينة

الدراما السورية تفقد نجوى علوون.. ونجوم سوريا ينعونها

الدراما السورية تفقد نجوى علوون.. ونجوم سوريا ينعونها

شاهد: محمد رمضان يقود طائرة ركاب مدنية

شاهد: محمد رمضان يقود طائرة ركاب مدنية

شاهد: ظافر العابدين يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية التونسية.. فمن اختار؟

شاهد: ظافر العابدين يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية التونسية.. فمن اختار؟

شاهد: أصالة تركض حافية القدمين بعد انتهاء حفل Joy Awards

شاهد: أصالة تركض حافية القدمين بعد انتهاء حفل Joy Awards

قرار قضائي بمنع المطربة المصرية &#34;بوسي&#34; من السفر

قرار قضائي بمنع المطربة المصرية "بوسي" من السفر

عربي

استنفار أمني بالعراق تحسباً لتسلل عناصر تنظيم الدولة من سوريا

استنفار أمني بالعراق تحسباً لتسلل عناصر تنظيم الدولة من سوريا

روسيا والسعودية تبحثان مشروع إطلاق أقمار صناعية

روسيا والسعودية تبحثان مشروع إطلاق أقمار صناعية

السيسي لـ&#34;سعيد&#34;: أتطلع لمزيد من التعاون البناء بين بلدينا بكافة المجالات

السيسي لـ"سعيد": أتطلع لمزيد من التعاون البناء بين بلدينا بكافة المجالات

مسؤول بـ (أرامكو): لولا السعودية لتعرض العالم لمخاطر عالية

مسؤول بـ (أرامكو): لولا السعودية لتعرض العالم لمخاطر عالية