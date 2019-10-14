حالة عدم استقرار جوي بفلسطين والأجواء بين حارة وماطرة خلال الأسبوع الجاري

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 33-23 31-22 28-19 بيت لحم 33-23 31-22 28-19 رام الله والبيرة 32-22 30-21 27-18 طولكرم 35-24 33-22 30-21 نابلس 35-23 33-22 30-20 قلقيلية 35-24 33-22 30-21 جنين 37-23 35-22 32-21 سلفيت 33-23 31-22 28-19 طوباس 37-23 35-22 32-21 روابي 33-22 32-20 29-19 الخليل 33-23 31-22 27-18 غزه 33-24 31-22 29-21 أريحا 41-26 39-25 37-24 خانيونس 33-24 31-22 29-21 الأغوار الشمالية 39-24 37-23 35-22 رفح 34-23 32-21 30-20

قالت دائرة الأرصاد الجوية: إنه سيتسمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو حارا الى شديد الحرارة وجافا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية.وأوضحت الدائرة، أنه يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق الى حار نسبي والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء: يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس: يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر:1- اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.2- تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة يوم الثلاثاء خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: