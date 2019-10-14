قرار بالإفراج عن المحافظ غيث وأمين سر "فتح" في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

قررت محكمة الاحتلال، الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة "فتح" في القدس شادي مطور.



وأفا المحاميان رامي عثمان وخلدون نجم، بأن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن غيث ومطور، مقابل كفالة مالية قيمتها خمسة آلاف شيكل، خلال جلسة عقدتها الليلة، وفق وكالة (وفا).



وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت غيث ومطور، فجر اليوم، عقب مداهمة منزليهما في القدس المحتلة.