عريقات: إسرائيل طلبت من بعض الدول إرسال مساعدات لأطراف فلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: إن أي حركة فلسطينية سترفض الاحتكام لصندوق الاقتراع ستكون غير معنية بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية ومعنية بحسابات أخرى وقضايا إقليمية.
وأضاف عريقات، لتلفزيون (فلسطين): "على الجميع أن يفهم أن الانتخابات ستجري لأنها استحقاق وطني، ولدينا قرار بأن نسعى بكل جهد ممكن لإقناع حماس والفصائل بالانتخابات".
وتابع عريقات: "لا يوجد أسباب لعدم إجراء الانتخابات، وهي مدخل لإنهاء الانقسام واستحقاق للشعب الفلسطيني لا رجعة عنه، وهو قرار لدى الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير وحركة فتح".
وأكمل عريقات: "إسرائيل طلبت من بعض الدول إرسال مساعدات لأطراف فلسطينية، وهناك بالإقليم من يحاول خدمة فلسطين وآخرين يستخدموا ضد الفلسطينيين، وما يقوم به العرب ليس أقصى ما يستطعون القيام به".
وأضاف عريقات، لتلفزيون (فلسطين): "على الجميع أن يفهم أن الانتخابات ستجري لأنها استحقاق وطني، ولدينا قرار بأن نسعى بكل جهد ممكن لإقناع حماس والفصائل بالانتخابات".
وتابع عريقات: "لا يوجد أسباب لعدم إجراء الانتخابات، وهي مدخل لإنهاء الانقسام واستحقاق للشعب الفلسطيني لا رجعة عنه، وهو قرار لدى الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير وحركة فتح".
وأكمل عريقات: "إسرائيل طلبت من بعض الدول إرسال مساعدات لأطراف فلسطينية، وهناك بالإقليم من يحاول خدمة فلسطين وآخرين يستخدموا ضد الفلسطينيين، وما يقوم به العرب ليس أقصى ما يستطعون القيام به".
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