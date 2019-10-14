











قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: إن أي حركة فلسطينية سترفض الاحتكام لصندوق الاقتراع ستكون غير معنية بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية ومعنية بحسابات أخرى وقضايا إقليمية.وأضاف عريقات، لتلفزيون (فلسطين): "على الجميع أن يفهم أن الانتخابات ستجري لأنها استحقاق وطني، ولدينا قرار بأن نسعى بكل جهد ممكن لإقناع حماس والفصائل بالانتخابات".وتابع عريقات: "لا يوجد أسباب لعدم إجراء الانتخابات، وهي مدخل لإنهاء الانقسام واستحقاق للشعب الفلسطيني لا رجعة عنه، وهو قرار لدى الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير وحركة فتح".وأكمل عريقات: "إسرائيل طلبت من بعض الدول إرسال مساعدات لأطراف فلسطينية، وهناك بالإقليم من يحاول خدمة فلسطين وآخرين يستخدموا ضد الفلسطينيين، وما يقوم به العرب ليس أقصى ما يستطعون القيام به".