شؤون فلسطينية

عريقات: إسرائيل طلبت من بعض الدول إرسال مساعدات لأطراف فلسطينية

عريقات: إسرائيل طلبت من بعض الدول إرسال مساعدات لأطراف فلسطينية
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: إن أي حركة فلسطينية سترفض الاحتكام لصندوق الاقتراع ستكون غير معنية بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية ومعنية بحسابات أخرى وقضايا إقليمية.

وأضاف عريقات، لتلفزيون (فلسطين): "على الجميع أن يفهم أن الانتخابات ستجري لأنها استحقاق وطني، ولدينا قرار بأن نسعى بكل جهد ممكن لإقناع حماس والفصائل بالانتخابات".

وتابع عريقات: "لا يوجد أسباب لعدم إجراء الانتخابات، وهي مدخل لإنهاء الانقسام واستحقاق للشعب الفلسطيني لا رجعة عنه، وهو قرار لدى الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير وحركة فتح".

وأكمل عريقات: "إسرائيل طلبت من بعض الدول إرسال مساعدات لأطراف فلسطينية، وهناك بالإقليم من يحاول خدمة فلسطين وآخرين يستخدموا ضد الفلسطينيين، وما يقوم به العرب ليس أقصى ما يستطعون القيام به".


 


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