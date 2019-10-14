مرزوق الغانم: إسرائيل تستقوي بصمت المجتمع الدولي إزاء جرائمها

وشدد الغانم على أن "إسرائيل"، هي الكيان الوحيد الذي تجمع كل منظمات حقوق الإنسان وكل نشطاء السلام وأنصار البيئة وكل المبشرين بالتعايش على أنه "المثال الصارخ في انتهاك حقوق الإنسان".



واختتم رئيس مجلس الامة الكويتي كلمته بالقول: "بصمتكم أنتم تربون اليأس وترعون الإحباط وتسوقون للعزلة وتراكمون الغضب وتقتلون الأمل وتشجعون الإرهاب.. كلها تساهم في صناعة انفجار بشري له تأثير القنبلة النووية، والعالم يجني ما يزرع ولا أحد محصن هنا".





رام الله - دنيا الوطنأكد رئیس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أن إسرائيل تستقوي بصمت المجتمع الدولي إزاء جرائمها، مشدداً على أن الصمت الدولي "ليس حياداً أو توازناً".وقال الغانم، في كلمته أمام الجمعية العامة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في بلغراد، تحت عنوان (دور البرلمانات في تعزيز القانون الدولي والمساهمة في التعاون الإقليمي)، إن "الصمت الدولي يفاقم اليأس ويقتل الأمل بالنسبة لشعوب المنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني، إن هذا من الممكن أن يؤدي إلى انفجار بشري لا أحد في العالم محصن من آثاره"، وفق (روسيا اليوم).وأضاف متسائلاً: "أين یكمن المثال الصارخ والواضح في انتهاك القانون الدولي، أنا متأكد من أن الجميع ومن مختلف المجموعات الجيوسياسية ستبرق في ذهنها وللوهلة الأولى مأساة الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي لأنه الأقدم ولأنه المتواصل بلا هوادة".وأشار إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي الأكثر خرقا لكل قانون دولي ولكل اتفاقية عالمية ولكل شرعة دينية، بدءا بالقتل والتهجير والاستيطان وانتهاء بعناوين تدمير الشجر والحجر".