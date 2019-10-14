روحاني يكشف تفاصيل جديدة حول الهجوم على ناقلة نفط إيرانية بالبحر الأحمر













رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني: إن طهران لديها تسجيل مصور للهجوم على ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر، يوم الجمعة الماضي.وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة) القطرية: أن الناقلة الإيرانية ضُربت بصاروخين والهجوم نفذته دولة بلا شك، وستكون له عواقب.ونشرت إيران، الاثنين، صورًا تظهر ثقبين في هيكل ناقلة نفط تشير إلى أنها تعرضت لهجوم قبالة السعودية الأسبوع الماضي.