روحاني يكشف تفاصيل جديدة حول الهجوم على ناقلة نفط إيرانية بالبحر الأحمر
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني: إن طهران لديها تسجيل مصور للهجوم على ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر، يوم الجمعة الماضي.
وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة) القطرية: أن الناقلة الإيرانية ضُربت بصاروخين والهجوم نفذته دولة بلا شك، وستكون له عواقب.
ونشرت إيران، الاثنين، صورًا تظهر ثقبين في هيكل ناقلة نفط تشير إلى أنها تعرضت لهجوم قبالة السعودية الأسبوع الماضي.
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني: إن طهران لديها تسجيل مصور للهجوم على ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر، يوم الجمعة الماضي.
وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة) القطرية: أن الناقلة الإيرانية ضُربت بصاروخين والهجوم نفذته دولة بلا شك، وستكون له عواقب.
ونشرت إيران، الاثنين، صورًا تظهر ثقبين في هيكل ناقلة نفط تشير إلى أنها تعرضت لهجوم قبالة السعودية الأسبوع الماضي.
التعليقات