السيسي لـ"سعيد": أتطلع لمزيد من التعاون البناء بين بلدينا بكافة المجالات





وقال في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "أتقدم بخالص التهنئة للشعب التونسى الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي، وانتخاب رئيس للجمهورية، متمنياً للرئيس المنتخب، قيس سعيد، التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم.





وأعرب السيسي عن تطلعه لمزيد من التعاون البناء بين بلدينا فى كافة المجالات، وتكوين رؤية مشتركة لحل مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس مساء اليوم، عن فوز سعيد رسمياً بالانتخابات الرئاسية، وخسارة نبيل القروي.



رام الله - دنيا الوطنوجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تهنئة للرئيس التونسي المنتخب، قيس سعيد.