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دولي

بدء مناورات مفاجئة في مقر وزارة الجيش الإسرائيلي بتل أبيب

بدء مناورات مفاجئة في مقر وزارة الجيش الإسرائيلي بتل أبيب
مناورة إسرائيلية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
بدأت في مقر وزارة الجيش الإسرائيلي، في مدينة تل أبيب، مناورات مفاجئة، وفق ما أعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت).

وأضافت: أن مناورات مفاجئة، بدأت في مقر وزارة الجيش "الكرياه" في تل أبيب، ستنتهي ظهر غد الثلاثاء.

وتابعت الصحيفة: خلال المناورات، سيشعر السكان بحركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية، وسيتم سماع انفجارات.

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