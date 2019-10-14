بدء مناورات مفاجئة في مقر وزارة الجيش الإسرائيلي بتل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
بدأت في مقر وزارة الجيش الإسرائيلي، في مدينة تل أبيب، مناورات مفاجئة، وفق ما أعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت).
بدأت في مقر وزارة الجيش الإسرائيلي، في مدينة تل أبيب، مناورات مفاجئة، وفق ما أعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت).
وأضافت: أن مناورات مفاجئة، بدأت في مقر وزارة الجيش "الكرياه" في تل أبيب، ستنتهي ظهر غد الثلاثاء.
وتابعت الصحيفة: خلال المناورات، سيشعر السكان بحركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية، وسيتم سماع انفجارات.
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