بدء مناورات مفاجئة في مقر وزارة الجيش الإسرائيلي بتل أبيب





وأضافت: أن مناورات مفاجئة، بدأت في مقر وزارة الجيش "الكرياه" في تل أبيب، ستنتهي ظهر غد الثلاثاء.





وتابعت الصحيفة: خلال المناورات، سيشعر السكان بحركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية، وسيتم سماع انفجارات.





رام الله - دنيا الوطنبدأت في مقر وزارة الجيش الإسرائيلي، في مدينة تل أبيب، مناورات مفاجئة، وفق ما أعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت).