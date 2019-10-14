مباشر | تونس: مؤتمر صحفي للجنة العليا المستقلة للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية

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تونس: الهيئة العليا للانتخابات تُعلن رسمياً قيس سعيد رئيساً للبلاد

تونس: الهيئة العليا للانتخابات تُعلن رسمياً قيس سعيد رئيساً للبلاد
الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فوز قيس سعيد رسمياً في الانتخابات الرئاسية.

وقالت الهيئة، فوز سعيد في بالرئاسة التونسية بنسبة 72%، مقابل %27 لنبيل القروي.

وكان المرشح السابق للانتخابات  نبيل القروي، الاثنين، قال: إن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها منافسه قيس سيعد -حسب استطلاعات الرأي- "كانت متوقعة".

وأضاف القروي: أن نتيجة الانتخابات الرئاسية جاءت على هذا النحو نظرا لـ"عدم تكافؤ الفرص"، بحكم وجوده في السجن على خلفية تهم بالتهرب الضريبي وغسيل أموال منذ 23 آب/أغسطس الماضي.

وأوضح أن توقيفه حرمه من القيام بالحملة الانتخابية كما يجب، إذ أطلقت السلطات التونسية سراحه قبل بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بأيام، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز).

وتعهد القروي في تصريحاته التي أدلى بها في ساعة متأخرة الليلة الماضية، بأن يعمل حزب قلب تونس الذي يتزعمه، على مكافحة الفقر، موضحا أنه سيدعم أي حزب حاكم يدعم هذا التوجه.

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