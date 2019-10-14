بينهم سيدتان.. قوات الاحتلال تبعد سبعة مواطنين عن الأقصى لمدة 15 يوما





وتابع أن المبعدين هم: منتهى أمارة، ونور محاميد، ومعاذ محمدي، ومحمد عزام، وخليل أبو زين بن سعيد ، وطه شواهنة ، ومحمد نزار حسن.





رام الله - دنيا الوطنأبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سبعة مواطنين، بينهم سيدتان عن المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، لمدة 15 يوماً.وقال المحامي خالد زبارقة: إن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت صباح اليوم الاثنين، سيدتين وخمسة مواطنين عقب زيارة الوفد السعودي للمسجد وتأديته الصلاة فيه، وأفرجت عنهم بعد توقيفهم لعدة ساعات وسلمتهم قرارات بإبعادهم عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).